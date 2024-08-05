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Сегодня, 18:21

Сергей Ташуев: «Полиграф для Бобровского — перебор, он же не преступник»

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал скандальный матч 3-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

Главный арбитр этой встречи Ян Бобровский не дал пенальти в ворота «Пари НН», удалил игрока хозяев Муталипа Алибекова и поставил одиннадцатиметровый в пользу нижегородской команды.

«Полиграф — это перебор, человек может ошибаться, судья же не преступник. Решают судейские руководители, у них есть свои положения. Могут отстранить от матчей или перевести в низшую лигу. Другой вопрос, с чем связаны ошибки. В моменте с пенальти в ворота «Динамо» была простая биомеханика человеческого тела — бегут два человека, сталкиваются. Или пенальти в матче «Рубина» — мяч просто сверху упал на руку футболисту. Он даже не видел этого, то ли мяч упал, то ли птица. Арбитрам нужно больше игру судить, а не биомеханику в виде повтора», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В следующем матче махачкалинское «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом» 10 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Сергей Ташуев
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