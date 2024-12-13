Ташуев ответил на заявление Орлова о договорных матчах: «Звучит несерьезно»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил «СЭ» на вопрос о заявлении футбольного комментатора Геннадия Орлова про договорные матчи в российском футболе.

Ранее Орлов заявил, что чиновники из Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии нередко договаривались между собой для обеспечения выгодных для себя результатов в матчах между командами из данных регионов.

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Первый раз слышу о такой истории. Немного забавно звучит то, о чем он сказал. А почему он про какую-нибудь другую республику не сказал такого? Как-то его заявление звучит несерьезно, мягко говоря. В принципе никто не имеет права комментировать такие вещи, это серьезная штука», — сказал Ташуев «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Денис Сафронов