Ташуев: «Не думаю, что Дюпин перейдет в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе голкипера «Рубина» Юрия Дюпина в «Краснодар».

«Это больше из разряда слухов, если не ошибаюсь. Вряд ли, не думаю, что у «Краснодара» будет такая тенденция. У них есть молодой Агкацев. Он хороший вратарь с хорошим будущим. Есть еще вариант с Латышонком. Не думаю, что переход Дюпина произойдет», — цитирует Ташуева «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Краснодар» планирует подписать Дюпина в случае ухода из команды вратаря Матвея Сафонова.

36-летний голкипер выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Контракт Дюпина с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.