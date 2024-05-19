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Сегодня, 12:38

Ташуев — об уходе Джикии из «Спартака»: «Такими футболистами нельзя разбрасываться»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.

«В этой ситуации мы видим только внутреннюю оболочку. Мы не имеем право говорить, правильно это или нет. Решение принимает клуб вместе с футболистом. Я думаю, что возраст у него еще не критический. Он еще может играть на высоком уровне. Он был игроком сборной России совсем недавно. В чем там проблема, я не знаю. Но мне кажется, такими футболистами нельзя разбрасываться, потому что они владеют раздевалкой, лидерскими качествами и мастерством в том числе. Для меня Георгий — профессионал, хороший парень. Я думаю, что он принесет клубу, который возьмет его в свои ряды», — сказал Ташуев «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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