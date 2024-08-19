Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:10

Ташуев: «Станкович — более приземленный к футболу человек, чем Абаскаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением об игре «Спартака» при новом главном тренере Деяне Станковиче.

«Пока команда действует более агрессивно, чем в прошлом году. Но там и купили хороших футболистов. Станкович — более приземленный к футболу человек, чем Абаскаль. Он более близок к ребятам. А Абаскаль — теоретик, интернетчик. Игру надо ставить долгое время. Но, по крайней мере, сейчас «Спартак» находится на неплохом уровне», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

«Спартак» в первых пяти турах РПЛ набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
0
Читайте также
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берковский: «Хорошо, что «Химки» первые, кто забил «Зениту» в нынешнем чемпионате»

Балахнин: «Химки» были опасны и выглядели уверенно и дерзко в матче с «Зенитом»