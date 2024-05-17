Ташуев: «Думаю, что Станкович должен поставить ту игру, которая нравится болельщикам»

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».
«Великим «Спартак» стать не сможет. Потому что, как измерить эту великость? Поэтому не знаю. То, что Станкович в футбол играл на высоком уровне, и тренер он классный, это да. Я с ним немного знаком был, мы жили в одном отеле с ним. Здоровались с ним, он коммуникабельный человек. Опытный специалист, достаточно много поигравший на высоком уровне. По утрам с ним общались, перекидывались парой слов на английском языке. Все-таки большой футболист и большой тренер — это разное. Я думаю, что он должен поставить ту игру, которая нравится болельщикам», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Ташуева.
«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.
Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.