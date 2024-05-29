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Сегодня, 03:10

Ташуев: «Меня в свое время признавали лучшим тренером месяца, но не стоит думать, что я этому очень сильно радовался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что не стоит придавать большое значение тому, что Марцела Личку из «Динамо» признали лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Здесь все условно, думаю. Была группа экспертов, которая выбирала. Чуть большее количество людей было за Личку. Это не такая важная премия. А так, в России есть группа тренеров, которая проявила себя неплохо. Думаю, большое значение этой премии только сам Марцел придает.

Логичнее было бы выбрать Семака? Наверное. Не знаю, я не выбирал (смеется). Ну да, когда команда стала чемпионом, значит, тренер проделал какую-то определенную работу, или удача ему сопутствовала. Повторю, не стоит придавать этой премии слишком большое значение. Меня в свое время признавали лучшим тренером месяца, но не стоит думать, что я этому очень сильно радовался. Завтра пару матчей проиграешь, и ты уже худший. Думаю, что и Семак тоже не сильно расстроился», — цитирует Vprognoze.ru Ташуева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11755184-tashuev-o-priznanii-lichki-luchshim-trenerom-sezona-v-rpl-ne-stoit-pridavat-etoj-premii-slishkom-bolshoe-znachenie.html
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Ташуев
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