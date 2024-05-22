Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:20

Ташуев: «У Илича, мягко говоря, что-то не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев оценил работу нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«Понятно, что «Пари НН» рассчитывал на то, что Илич исправит ситуацию, даст результат. Но, мягко говоря, что-то не получилось. Раз он не пришел на пресс-конференцию (после матча с ЦСКА), то это говорит о том, что где-то ситуация сыграла роль в психологии. Илич понял, что он попал в достаточно серьезную мясорубку. Обычно, в такие «моменты минора» клубы приглашают тех людей, который прекрасно знают чемпионат. А здесь взяли человека, который не знает чемпионат.

Конечно, один матч еще есть, и ясно, что «Пари НН» отступать некуда. По-хорошему, на завершающий тур тренер уже не нужен. Что он сделает? Там сами футболисты будут сражаться за место под солнцем. Все прекрасно понимают, что надо брать очки», – цитирует Vprognoze.ru Ташуева.

При Иличе нижегородская команда потерпела два крупных поражения – 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. После 29 туров «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице (29 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11743430-tashuev-ocenil-rabotu-ilicha-na-postu-glavnogo-trenera-pari-nn.html
Саша Илич
Футбол
ФК Нижний Новгород
1
Обсудить
Читайте также
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
Понтус Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузьмичев: «Большие сомнения в том, что Мозес пригодится российскому клубу»

Семшов: «У «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара»