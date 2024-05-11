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Сегодня, 07:31

Ташуев: «Каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, хотел бы он работать в «Спартаке».

«Меня это не касается — меня никто не приглашает. Я и другие тренеры, поработавшие в премьер-лиге, всегда готовы и хотим работать на топ-уровне. Если я беру команду не самого высокого уровня, ставлю игру с футболистами, которые ниже классом игроков «Спартака», и добиваюсь успеха... Почему тренер, который ставит игру в команде с низким бюджетом по сравнению с другими и обыгрывает «Спартак», не может стать возглавить красно-белых?

Этот же тренер будет работать с футболистами, которые выше уровнем! Если ты добиваешься успеха с командой с низким бюджетом и с не самыми сильными футболистами, значит, тебе нужно идти дальше! Но нужно, чтобы тебе доверяли. Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-pochemu-trener-kotory-j-s-nizkim-byudzhetom-oby-gry-vaet-spartak-ne-mozhet-ego-vozglavit/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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