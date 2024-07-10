Ташуев: «Не знаю, есть ли смысл переходить Соболеву в «Зенит»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«В «Зените» много больших нападающих: Кассьерра, Сергеев, Изидор. Не знаю, есть ли смысл переходить туда Соболеву. Будет ли Соболев предателем в глазах болельщиков «Спартака»? Мне сложно сказать, потому что я не болельщик красно-белых. Это профессиональный спорт. Многие футболисты переходили из «Реала» в «Барселону» и обратно.

У «Спартака» еще есть время поработать на трансферном рынке. Соболев уже адаптирован к игре «Спартака», он хороший нападающий. Таких форвардов не так много. Для сборной России Александр — важный игрок", — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.