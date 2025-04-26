Тренер «Ахмата» Ташуев: «Мы сегодня подарили три очка Нижнему Новгороду»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча против «Пари НН» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

«Если есть такое в жизни, когда людям дарят подарки... Мы сегодня подарили три очка Нижнему Новгороду. Наше полное преимущество по всей игре. Невынужденная ошибка в первом тайме — пенальти. Хотя мы смотрели повтор — если раньше пенальти давали [когда] сбили игрока, то здесь спотыкается об ногу и пенальти. Ну хорошо, ладно. Подарили. Второй тайм давление было очень большое, мяч летает по штрафной, но забить не можем. Это наша проблема, к сожалению», — сказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.