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Сегодня, 13:21

Ташуев назвал причину ухода из «Ахмата»: «Руководство не было довольно результатом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину прекращения трудового соглашения с грозненским клубом.

«Ясно, что руководство и в частности Магомед Даудов были недовольны результатом. Хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришел новый человек и немного встряхнул команду. В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя. Если не проявят, возможно окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я. Но это реалии профессии, а не трагедия. Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу, как минимум, попасть в пятерку», — сказал Ташуев «СЭ».

Также бывший главный тренер «Ахмата» заявил, что не являлся инициатором ухода из клуба.

«Инициатива о прекращении сотрудничества исходила от руководства? Да. Я такой человек, который никогда не сдастся и не обижается. Это для слабых людей. В нашей профессии, если ты написал заявление на работу, то надо тут же писать заявление об уходе. Так повелось еще в советских времен. Конечно, я сам не думал об уходе. Я всегда ищу выход из сложных ситуаций», — добавил Ташуев.

Готовить команду к матчу 5-го РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда за четыре тура набрала 3 очка и занимает двенадцатое место.

ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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