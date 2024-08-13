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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:17

Ташуев — об игре Сперцяна за «Краснодар»: «Лидером его сложно назвать»

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал начало сезона для полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Можно сказать, что «Краснодар» и Сперцян вкатились в сезон. Не всегда получается сделать это с первого тура. Будет ли Сперцян лидером команды в этом сезоне? Лидером его сложно назвать, но он системообразующий игрок «Краснодара». Он связывает среднюю и атакующую линии, влияет на организацию игры за счет креативных действий.

Каждый футболист должен быть лидером на своей позиции. За счет своего удара, паса и техники он лидер на этой позиции», — приводит слова Ташуева Legalbet.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 5 встречах, отметившись 1 результативной передачей.

В следующем матче «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата» 14 августа на групповом этапе FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Источник: Legalbet
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
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