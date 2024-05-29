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Ташуев: «Игра «Зенита» стала более командной, а потеря очков по сезону была неизбежной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением об игре «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Почему «Зенит» с таким трудом выиграл титул? Здесь несколько слагаемых. Главное — подтянулись конкуренты. В том числе за счет трансферов: «Динамо» купило несколько хороших новичков. У «Краснодара» собрался хороший коллектив. Состав у «Зенита» изменился. Игра стала более командной. Возрастные россияне не становятся моложе, некоторые новички не до конца адаптировались. В такой ситуации потеря очков была просто неизбежна.

В «Зенит» сейчас предпочитают брать молодых игроков — тот же Коваленко. Вообще это правильная тенденция — в России растет хорошая молодежь. Понятно, что сейчас у «Зенита» совсем мало лидеров-россиян. Но нужно время. Это скачкообразный процесс. Не бывает, когда все проходит легко. Это нормально, когда в топ-клубах меняются поколения, ухудшаются результаты, и не каждый раз последующее поколение сильнее предыдущего», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

«Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Вторым стал «Краснодар», третьим — «Динамо», которое уступило «быкам» по результатам личных встреч.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
Сергей Ташуев
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