Ташуев: «Козлов себя ярко проявил. «Краснодар» сделал правильный выбор»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал переход 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в клуб.

«На самом деле он себя ярко проявил. Думаю, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игровая практика? Во всем мире молодые ребята должны конкурировать. Тот же Гюлер сейчас играет в «Реале» — выходит на замены, ждет своего шанса. зато он работает с мастерами высокого уровня в клубе, который дает возможность прогрессировать во всех отношениях. Поэтому для Козлова это шаг вперед. А игровую практику надо завоевать. Кто даст гарантии молодому футболисту, что он будет играть?» — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Контракт 19-летнего футболиста рассчитан до лета 2029 года. В прошлом сезоне Козлов провел 10 матчей в РПЛ за «Балтику», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.