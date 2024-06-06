Ташуев — о назначении сербских тренеров в клубы РПЛ: «Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев выразил недовольство тем, что сербских тренеров все чаще стали приглашать работать в клубы РПЛ.

«Я не понимаю назначение Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в «Локомотиве» — это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов — масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем. В топ-клубах заселье иностраннцых тренеров, а российские специалисты только наблюдают за ними. Наши тренеры, работая в не самых богатых клубах, делают хорошие команды, а в итоге приглашают иностранцев», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В четверг, 6 июня, ЦСКА объявил о назначении серба Марко Николича на пост главного тренера команды. В тренерский штаб специалиста также вошел Алексей Березуцкий.