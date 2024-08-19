Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:04

Ташуев: «С Курбаном Бердыевым общаюсь. Ждем, когда будет команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, чем сейчас занимается.

«Чем занимаюсь? Хожу на телевидение, передачи, анализирую. Я всегда говорю, что тренер без работы не бывает. Он бывает без команды. Много общаюсь по методикам с известными специалистами. С Курбаном Бекиевичем Бердыевым общаюсь. Ждем, когда будет команда.

Звонки были, они поступают регулярно. Ждем вариант. И сейчас есть варианты. Но от намерения до контракта путь неблизкий», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
0
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Умер французский актер Ален Делон
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Рахмановича: «Амар остается в «Крыльях», это железобетонно»

Наумов: «В «Локомотиве» Ракова и Батракова нельзя оставлять на попечении у одних агентов»