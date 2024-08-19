Ташуев: «С Курбаном Бердыевым общаюсь. Ждем, когда будет команда»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, чем сейчас занимается.

«Чем занимаюсь? Хожу на телевидение, передачи, анализирую. Я всегда говорю, что тренер без работы не бывает. Он бывает без команды. Много общаюсь по методикам с известными специалистами. С Курбаном Бекиевичем Бердыевым общаюсь. Ждем, когда будет команда.

Звонки были, они поступают регулярно. Ждем вариант. И сейчас есть варианты. Но от намерения до контракта путь неблизкий», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.