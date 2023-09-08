Сергей Ташуев стал главным тренером «Факела»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев официально возглавил «Факел», сообщает пресс-служба воронежцев.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2022 года. 64-летний специалист покинул грозненцев в середине августа.

«Факел» 5 сентября объявил об уходе Вадима Евсеева. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в РПЛ.

В первом матче под руководством Ташуева «Факел» в гостях сыграет с «Уралом» в 8-м туре РПЛ. Матч пройдет 17 сентября.