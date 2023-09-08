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Сегодня, 10:02

Сергей Ташуев стал главным тренером «Факела»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Ташуев (слева) и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.
Фото ФК «Факел»
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Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев официально возглавил «Факел», сообщает пресс-служба воронежцев.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2022 года. 64-летний специалист покинул грозненцев в середине августа.

«Факел» 5 сентября объявил об уходе Вадима Евсеева. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в РПЛ.

В первом матче под руководством Ташуева «Факел» в гостях сыграет с «Уралом» в 8-м туре РПЛ. Матч пройдет 17 сентября.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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