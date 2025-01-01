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Сергей Ташуев: «Пожелание — чтобы в 2025 году мы вернулись в свою нишу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев уверен, что за сборной России будет интересно наблюдать на международной арене.

«Хочу пожелать, чтобы нас радовал зрелищный, атакующий футбол со множеством голов. Это самое главное, ради чего мы работаем — футболисты и тренеры. Если брать профессиональную сторону, все хотим вернуться на международный уровень и показать там состоятельность, потому что сегодня очень много молодых и талантливых ребят подрастает. И сборную России в будущем также будет очень интересно сравнить на международном уровне. И пожелание — чтобы, дай бог, в 2025 году все сложилось и мы вернулись в свою нишу, в которой были всегда», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: РБ Спорт
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ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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