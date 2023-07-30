Ташуев — о судействе в матче с ЦСКА: «Я эти пенальти, если честно, не понял»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

«Матч сложный, неоднозначный. Сложно что-то сказать. Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти пенальти я, если честно, не понял. Толкотня сплошная, все из пальца высовывается, второй пенальти в том числе. Когда игрока касаются, а он потом падает и не встает... Это моя реакция на судейство, конечно. Я понимаю, что эмоции, но, когда ты около бровки, ты все понимаешь и чувствуешь. Мы моментов больше создали, чем ЦСКА. Я даже не вспомню их сейчас, кроме трех своеобразных пенальти. Мы 40 минут вдесятером играли, второй тайм тоже наш был. Все что нас не убивает — делает нас сильнее», — сказал Ташуев в эфире канала «Матч Премьер».

В первом тайме встречи было назначено четыре пенальти: по два в ворота каждой из команд. Заключительный мяч в этой встрече был также забит с 11-метровой отметки.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.