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Сегодня, 13:00

Ташуев: «В «Пари НН» негативная системность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что игра «Пари НН» в сезоне РПЛ-2024/25 не отличается от прошлого сезона.

22 июля нижегородцы проиграли дома «Рубину» (2:4) в матче 1-го тура чемпионата России.

«Самое главное в любом клубе — системность. Она бывает позитивная и негативная. У «Пари НН» негативная системность. В прошлом сезоне они при [главном тренер Саше] Иличе пропускали по шесть мячей, в первом туре от «Рубина» — четыре! Это многовато... Меня удивляет, что команда как была весной несбалансированной, так и осталась. Будет ли в «Пари НН» первая отставка в сезоне? Тут решает руководство клуба, мы здесь не причем. Я могу всем тренерам пожелать только хорошей работы. Это мои коллеги, я не могу судить», — приводит слова Ташуева Legalbet.

27 июля «Пари НН» примет ЦСКА во 2-м туре РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Нижний Новгород
Сергей Ташуев
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