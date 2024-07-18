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Сегодня, 14:43

Терехов: «Это проблема клубов, что они не могут бросить вызов Питеру»

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Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Чемпионом становится тот, кто сильнее. Укрепляйтесь, так, как укрепляется «Зенит». Делайте тренировочный процесс качественнее. Укрепляйтесь качественными футболистами, конкурируйте, а не нойте в пабликах, что нам надо сменить чемпиона. Доказывайте это все на поле.

Это, наверное, проблема клубов, что они не могут бросить вызов Питеру. Я думаю, что московские клубы и «Краснодар» плюс-минус сопоставимы по бюджету с «Зенитом» и могут также качественно усиляться и составлять конкуренцию», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд. В первом туре нового сезона сине-бело-голубые встретятся на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Терехов
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