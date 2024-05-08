Сегодня, 22:30
Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов назвал самого талантливого футболиста, с которым ему приходилось играть.
«Наверное, я выделю Матео Кассьерру. Человек, по моему мнению, без слабых сторон. Самый сильный нападающий России с запасом. Он забивает практически в каждой игре и по итогам сезона может действительно стать лучшим бомбардиром чемпионата», — приводит слова Терехова Metaratings.ru.
Кассьерра перешел в «Сочи» в августе 2021 года и стал вместе с командой серебряным призером РПЛ. Летом 2022 года нападающий перешел в «Зенит».