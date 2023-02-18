0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

Томаров — о переходе Никитина в боснийский «Тузла Сити»: «Алексей не подходил под концепцию «Химок»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров высказался о переходе российского защитника Алексея Никитина из «Химок» в боснийский «Тузла Сити».

«Конечно, Алексею под силу новый чемпионат. Он довольно опытный футболист, и не должно возникнуть проблем в боснийском клубе. Он адаптирован, много матчей провел на высоком уровне — осилит «Тузлу Сити».

Не думаю, что у Алексея в подмосковном клубе были проблемы игрового характера. Скорее всего, не подходил под концепцию. Все равно на протяжении долгого времени он был в обойме РПЛ. В одно время больше играешь, в другое — меньше. В «Уфе» такая же ситуация была. Не вижу в этом проблем», — приводит Sport24 слова Томарова.

Никитин подписал контракт с «Химками» в 2022 году. За подмосковную команду он провел 12 матчей. Ранее защитник играл за «Енисей», «Амкар» и «Уфу».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-tomarov-o-perekhode-nikitina-v-bosniyskiy-klub-aleksey-ne-podkhodil-pod-kontseptsiyu-khimok
Алексей Никитин
Футбол
ФК Химки
Сергей Томаров
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Урале» заявили, что Рамазан Гаджимурадов возвращается в расположение команды

Юран: «Боснийская премьер-лига ниже российской. У Никитина не будет проблем в новом чемпионате»