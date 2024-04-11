Сергей Варфоломеев: «Ни Коваленко, ни Ахметов не заменят Вендела»

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев заявил, что в петербургской команде нет футболиста, который может заменить на поле полузащитника Вендела.

Бразилец пропустит матч с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ из-за перебора желтых карточек.

«Вендела заменить трудно. Не вижу, кто мог бы это сделать в «Зените», — цитирует Варфоломеева «РБ Спорт». — Если только Васильев. Но он давно не играл, практики нет. Вендел — большая потеря для «Зенита», не поспоришь. Коваленко сейчас не нравится мне совсем. Ахметов — конечно, умненький игрок, но все делает на месте. Не работает на все поле, как Вендел. Тот «пашет» как дай бог каждому».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.