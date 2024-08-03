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Сегодня, 10:42

Веденеев: «Глушенков в матче с «Ростовом» будет закрыт — ему не дадут ни пробить, ни отдать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором петербуржцы на своем поле примут «Ростов».

«Ростов» традиционно входит в обойму команд, которые могут забрать очки у любого лидера. И в Петербурге с «Зенитом» это тоже вполне может случиться. «Ростов» вообще открыто не играет ни с кем, у них не тот состав, чтобы позволить себе не возвращаться в оборону. У них все нападающие там пашут. А еще у них команда всегда очень хорошо готова физически. И Глушенков в предстоящем матче будет закрыт — ему не дадут ни пробить, ни отдать.

Хотя слабые места у «Ростова», конечно, есть — например, центральные защитники играют с ошибками. Но до центральных защитников сопернику еще надо добраться, потому что ростовчане, как я уже сказал, обороняются большими силами. И в атаке у них нет быстрых игроков, и командная игра построена на дисциплине и очень хорошей физической подготовке», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Матч «Зенита» с «Ростовом» пройдет в субботу, 3 августа, на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 мск.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Максим Глушенков
Сергей Веденеев
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