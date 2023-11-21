Веденеев: «Зенит» будет играть так, как сейчас, но на первое место потихоньку «выползет»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые способны выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Если «Зенит» будет играть так, как сейчас, он потихоньку «выползет» на первое место. Не сразу, но потихоньку, — цитирует Веденеева «РБ Спорт». — Главное, больше не терять игроков. Потому что много очков сине-бело-голубые растеряли из-за отсутствия Родригао. Из-за той потери Семак вынужден был перекраивать не только защиту, но и вообще всю схему. С теми футболистами, которые есть сейчас, лучше «Зенит» играть не будет, но и этого уровня будет достаточно, чтобы выйти на первое место».

После 15 туров подопечные Сергея Семака расположились на второй строчке с отставанием в 2 очка от «Краснодара» (32 балла).