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Защитник «Зенита» Волков: «Матчи против «Краснодара» будут для меня принципиальными»

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Центральный защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, что дальнейшие матчи против «Краснодара» будут для него принципиальными.

«Матчи против «Краснодара» для меня будут принципиальными, но не в таком плане, что я там хочу как-то хочу обидеть их или еще что-то. Не будет никакой ненависти, это моя родная команда», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Волков перешел из «Краснодара» в «Зенит» этим летом за 5 миллионов евро. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 29 матчах «быков» во всех турнирах, в которых он отдал три результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
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