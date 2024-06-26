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Сегодня, 16:08

Волков: «Хорошо, что «Зенит» стал чемпионом в минувшем сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Сергей Волков, перешедший из «Краснодара» в «Зенит», заявил, что рад чемпионству сине-бело-голубых в сезоне РПЛ-2023/24.

«Я пришел в клуб с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и, конечно, завоевывать трофеи вместе с этим клубом, становиться чемпионом. Что касается «Краснодара», то, конечно, я все помню. До последнего тура была борьба, но «Зенит» стал чемпионом. Это хорошо? Хорошо!» — приводит слова Волкова сайт «Зенита».

21-летний защитник подписал контракт с питерским клубом по схеме «4+1». В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар», в которых сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: ФК Зенит
Сергей Волков (Зенит)
ФК Зенит
ФК Краснодар
16
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