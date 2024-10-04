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Юран: «Черенков как в жизни, так и на футбольном поле был большим интеллигентом»

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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился воспоминаниями о бывшем игроке и тренере красно-белых Федоре Черенкове. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«Мне повезло, что я познакомился с Федором, когда мы уже за ветеранов ездили выступать, но не повезло, что не поиграл с ним, потому что этот человек как в жизни, так и на футбольном поле — большой интеллигент, само спокойствие, рассудительность. Конечно, для меня это великий человек. Федор — народный футболист? Да, без сомнения. От фильма про Черенкова жду, что покажут его футбольную, внефутбольную жизнь, покажут простого парня, который добился многого и стал народным героем. К сожалению, его нет с нами, но нужно помнить, говорить добрые слова, которые он реально заслуживает», — сказал Юран.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Сергей Юран
Федор Черенков
Футбол

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