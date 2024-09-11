Юран о переходе Соболева в «Зенит»: «Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«У болельщика есть свое мнение. И мнение нужно уважать. В свое время я переходил из «Бенфики» в «Порту», это было принципиально. Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное», — сказал Юран «СЭ».

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.