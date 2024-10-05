Юран: «При Иличе «Пари НН» идет на 11-м месте. Неплохой результат. А его убрали»

Сегодня, 18:00
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал Сашу Илича, уволенного из нижегородского клуба.
— Честно говоря, удивлен, что сейчас клуб принял решение расстаться с Иличем, — говорит Юран. — В прошлом туре «Пари НН» победил в Оренбурге, сейчас увез ничью из Самары, где проводит домашние матчи «Акрон», который идет выше нижегородцев и прилично усилился. Достойный результат. На данный момент команда идет на 11-м месте. Если брать бюджет и возможности клуба, то, считаю, это неплохой результат.
Так что, признаюсь, не до конца понимаю, почему сейчас Илича уволили. Повторюсь, четыре очка на выезде для любого тренера — хороший показатель. За что же тогда отправили в отставку специалиста? За четыре очка в гостевых встречах?
— При этом вы скептически относитесь к приглашению в российские клубы иностранных специалистов.
— Да, я об этом не раз говорил в интервью. Считаю, надо приглашать тренеров с именем, у которых можно чему-то поучиться, что-то подсмотреть. А нередко к нам приезжают специалисты, не востребованные за рубежом. Я против таких вариантов. Но в конкретной ситуации хочу Илича поддержать. На данном этапе его уволили не по делу, — сказал Юран «СЭ».