Юран: «При Иличе «Пари НН» идет на 11-м месте. Неплохой результат. А его убрали»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал Сашу Илича, уволенного из нижегородского клуба.

— Честно говоря, удивлен, что сейчас клуб принял решение расстаться с Иличем, — говорит Юран. — В прошлом туре «Пари НН» победил в Оренбурге, сейчас увез ничью из Самары, где проводит домашние матчи «Акрон», который идет выше нижегородцев и прилично усилился. Достойный результат. На данный момент команда идет на 11-м месте. Если брать бюджет и возможности клуба, то, считаю, это неплохой результат.