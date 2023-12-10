Сергей Юран: «Краснодар» — фаворит во встрече с ЦСКА»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал фаворита матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА.

«Я думаю, более стабильно первую часть сезона провел «Краснодар», если говорить объективно, — приводит «РБ Спорт» слова Юрана. — Уверен, что «Краснодар» будет максимально заряжен на игру с ЦСКА, желание победить и уйти на зимнюю паузу на первом месте будет запредельным. Но сложно сказать, как игра будет складываться, но, думаю, у «Краснодара» больше шансов. Во-первых, там будет полный стадион, во-вторых, мотивация. Плюс непонятно, как готовился к этой игре ЦСКА. В Москве ведь тоже очень холодно. Полноценная тренировка — это полтора часа, час двадцать... Но я уверен, что Федотов так долго их не проводил на этой неделе, минут 30-40... Поэтому по совокупности факторов «Краснодар» — фаворит».

Встреча «Краснодар» — ЦСКА начнется в 19:45 мск. В турнирной таблице РПЛ «быки» на 1 очко отстают от «Зенита», который провел свою игру 18-го тура в субботу.