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Сегодня, 09:55

Юран о Цымбаларе: «Зря Цыля не поехал в «Лацио». Он был талантливее Хвичи»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал экс-хавбека «Спартака» Илью Цымбаларя самым талантливым российским футболистом, с которым ему довелось играть в одной команде.

— Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?

— Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в «Бенфике», потом он уже играл в «Фиорентине», «Милане».

— А из россиян?

— Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в серии А.

— А Кварацхелия и Цымбаларь сопоставимы по таланту?

— Я бы Илью даже повыше поставил.

— А вы не думаете, что Цымбаларь особо никогда и не рвался в Европу?

— Возможно. Он же такой — домосед. Жена, сыновья, друзья, Юрка Никифоров, Пятницкий...

— Без амбиций?

— Без больших амбиций. Все рядом, все к тебе тепло относятся. Тарасовка под боком, Олег Иваныч.

— Мамедов.

— (Смеется.) Мамед, да... Рамиз иногда Илюшу с дорожки в другую сторону уводил. Так что его вроде все здесь устраивало. Я его же спрашивал: «Ну как ты мог в Италию не поехать?!» Он: «Да мне и здесь нормально. Вот в Одессу съезжу, на Дерибасовской погуляю». Мы с ним много общались в «Спартаке». Оба же по знаку зодиака Близнецы.

— Когда-нибудь видели Цымбаларя, который пребывал в унынии?

— Его? В унынии? Хм... Если только когда Иваныч (Олег Романцев. — Прим. «СЭ») устраивал нам «максималку». Вот тогда Илюша сразу становился понурым. Он обожал тренировки с мячом, не любил все эти тесты... Но Иваныч мог нас таким образом наказать даже за ничью. Помню, после какого-то неудачного матча приезжаем на тренировку. Вижу Цымбаларя каким-то озабоченным. Спрашиваю, в чем дело. Он: «Ты Иваныча видел? Он не в настроении, сейчас будем бегать...» Так и получилось (смеется). Ну что поделать? Нас пресс-атташе Александр Львов в таких случаях подбадривал. Мол, все в копилочку. На что Илюха ему замечал: «Львович, ты все шутишь, тебе-то не бежать...»

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Илья Цымбаларь
Сергей Юран
Хвича Кварацхелия
Футбол
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