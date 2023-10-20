Юран — о Севикяне: «У него был немного молодежный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высоко отозвался о молодом форварде нижегородцев Эдгаре Севикяне, но отметил и его недостаток.

— Сейчас много говорят об Эдгаре Севикяне. Каков, на ваш взгляд, его потенциал?

— Хороший. Парню двадцать лет. До того как весной я пришел в команду, он играл мало. У него очень хорошая школа. В момент моего прихода он был крайним полузащитником, а я нашел ему место оттянутого форварда, потому что Севикян очень хорошо работает с мячом на скорости. Мы с ним много беседовали на тему, в какой части поля он должен заниматься обводкой, в какой — нет. У него был немного молодежный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает — взять мяч в центре поля и постараться всех обыграть.

Возле штрафной и в ней это оправданно — защитники побоятся фолить. И теперь я им очень доволен, Эдгар прислушивается к советам. Главное, чтобы он не думал, что уже все умеет и всего достиг. Нужно всегда стремиться расти, и это еще одна тема наших разговоров.

— У него сумасшедший удар с левой. Это от природы или работаете над ним на тренировках?

— Он работает на тренировках, но левая нога у него изначально очень хорошая. Думаю, это и от природы, и от школы. Три года, проведенные в Испании, тут тоже наверняка сказались. Но все это нужно развивать и развивать.

— Мне рассказывали, что его отец — небедный человек, который спонсировал юношеские сборные России, в которых Эдгар играл. Кто-то в связи с этим считал его блатным, а оказалось — талант!

— Я не вдавался в подробности, кто у Эдгара папа. Но это урок: к сожалению, у нас порой об игроке делают выводы, не видя его на поле, а только что-то о нем узнавая. Подождите сначала, когда он выйдет и покажет! В «Порту» в свое время сын главного тренера вышел на замену, и «Драгау» зааплодировал. Вот такое приятно было слышать!