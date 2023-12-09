Юран — о Кукушкине: «Мальчишка очень сильно прибавил, большое будущее ждет»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран объяснил, почему на матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выбрал вратаря Ивана Кукушкина.

— Нигматуллин заболел, на выбор было два вратаря. Почему отдали предпочтение Кукушкину — потому что из Питера?

— Ну конечно! Вы с языка сняли. Он же питерский. А они уверенные, спокойные. Действительно, мальчишка очень сильно прибавил, большое будущее ждет. Вы обратили внимание, без суеты, все спокойно. Однозначно выбрали его. С тренером вратарей поговорил, у нас сошлось мнение. Парень питерский, считаю, с чемпионом страны здесь он очень уверенно отыграл. У парня есть будущее, если голова будет на месте. Вы же не берете, а мы берем. А потом будет игрок сборной! «Зенит» кого-то забирает у нас? Ну я же не имею права сказать, что я его не отпускаю. Обращайтесь!

21-летний Кукушкин сыграл за «Пари НН» 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов.