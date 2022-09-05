Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 12:45

Сергей Юран: «Промес выпал из игры с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран оценил игру Квинси Промеса в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Что не понравилось в игре красно-белых?

— Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

— Кого бы выделили в составе москвичей, помимо Соболева?

— Джикия в целом сыграл на своем уровне.

— Как вам игра Промеса?

— Он-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.

— Мог ли «Спартак» обыграть «Зенит»?

— Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс — опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция. Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа. Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. А так на выходе что мы получили?

— Что?

— И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел. «Слава богу, что «Спартак» проиграл с таким счетом». Юран — о матче с «Зенитом» и «Химках»

Квинси Промес
Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бояринцев: «Гол Мостового висит на обороне «Спартака». Никто даже накрывать его не пошел»

Директор «Локо» по медицине: «Ненахов начнет тренировки в общей группе на следующей неделе»