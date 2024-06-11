Сегодня, 11:40
Известный тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.
— Каким вы видите будущее Тюкавина?
— Он мне очень нравится. Талантище! Его же по праву признали лучшим игроком РПЛ. Но ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат. Не знаю, насколько это возможно с учетом всей международной обстановки. Посмотрим. Просто, мне кажется, Константин уже начинает перерастать нашу лигу.
— Какой чемпионат ему бы подошел?
— Испанский. Тюкавин — игровичок, любит импровизировать, тонкий исполнитель. В ла лиге ему было бы комфортно.