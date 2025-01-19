Юран: «Спартак» только в последний момент залез на третье место. Разве для такого клуба этот результат — супер?»

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» высказался о результатах красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» только в последний момент залез на третье место. Но надо еще посмотреть, что будет весной. Но считаете ли вы, что третье место для «Спартака» — супер? Разве для такого клуба этот результат — супер?» — сказал Юран «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, столько же очков у «Зенита», который занимает второе место. «Спартак» с 37 баллами — на третьей строчке.