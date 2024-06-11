Юран: «Как футболист я реализовал себя процентов на 70-75»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил свою игровую карьеру.

— Оглядываясь на игровую карьеру, на сколько процентов вы себя реализовали?

— Думаю, где-то 25-30 процентов я недобрал.

— Почему?

— Время такое. Попасть из Советского Союза в Европу... Живешь сначала в одном режиме, оказываешься в другом измерении. Когда ты молод, хочется все познать, чего-то лишнего себе уже позволяешь... Наверное, эти моменты как-то повлияли на футбольный путь. Но я не жалуюсь. Считаю, карьера у меня яркая. Теперь на тренерском поприще намерен выжать из себя максимум.

— Самое большое достижение как футболиста?

— Пожалуй, то, что вместе с Папеном стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов в сезоне-1991/92. Мы тогда забили по семь мячей. Помню, проводил в составе «Бенфики» последний матч в группе против «Барселоны». Партнеры понимали, что могу обойти Папена. Заранее решили, что именно я буду пенальти исполнять, чаще играли на меня. Не сложилось...

— Вы же в том розыгрыше забили два мяча своему бывшему клубу — киевскому «Динамо».

— Точно. В Лиссабоне.