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Сегодня, 08:30

Юран о своей работе в «Пари НН: «Мне не стыдно!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил свою работу в «Пари НН»

— В целом как бы оценили период своей работы в «Пари НН»?

— Мне за нее не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в РПЛ. Я же обещал. И сейчас буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе. К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений, о которых сказал выше.

Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель. Я же парням говорил, что в первой части сезона надо все из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» «взрывает» РПЛ. Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодежь — это хорошо, но все-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. «Динамо» весной потерпело три поражения кряду. Сейчас «Зенит» проиграл «Рубину», а потом бело-голубым. У «Факела» неудачная серия из четырех матчей. Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

— Вот как?

— Да. Был уверен, что в любом случае начнем набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

— Ваши ближайшие планы?

— Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство — это как наркотик. Без него уже никуда.

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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