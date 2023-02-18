0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:48

Юран: «Боснийская премьер-лига ниже российской. У Никитина не будет проблем в новом чемпионате»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на переход российского защитника Алексея Никитина в боснийский «Тузла Сити».

«Разговаривал с Никитиным до перехода в боснийский клуб, но не скажу, что переход в новый клуб произошел спонтанно. Считаю, боснийская премьер-лига ниже российской. Если Алексей играл в РПЛ, то у него не будет проблем в новом чемпионате.

Перезапуск карьеры? Он попал в хорошее положение «Химок», когда переходил летом. Просто здесь не нужно повторяться: все знают, что происходит в «Химках». Алексей много лет играл в РПЛ и везде был лидером. Я его пригласил в подмосковный клуб, а то, что началось после меня, это не значит перезапустить карьеру. У Никитина все получится!» — приводит Sport24 слова Юрана.

Никитин перешел в «Химки» в 2022 году. За подмосковную команду он провел 12 матчей. В 2023 году 31-летний футболист подписал контракт с «Тузла Сити» до конца текущего сезона.

Ранее защитник играл за «Енисей», «Амкар» и «Уфу».

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-yuran-u-nikitina-poluchitsya-v-bosnii-mestnaya-liga-slabeye-rossiyskoy
Алексей Никитин
Сергей Юран
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томаров — о переходе Никитина в боснийский «Тузла Сити»: «Алексей не подходил под концепцию «Химок»

Хасан Кабзе: «Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ»