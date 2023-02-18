Юран: «Боснийская премьер-лига ниже российской. У Никитина не будет проблем в новом чемпионате»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на переход российского защитника Алексея Никитина в боснийский «Тузла Сити».

«Разговаривал с Никитиным до перехода в боснийский клуб, но не скажу, что переход в новый клуб произошел спонтанно. Считаю, боснийская премьер-лига ниже российской. Если Алексей играл в РПЛ, то у него не будет проблем в новом чемпионате.

Перезапуск карьеры? Он попал в хорошее положение «Химок», когда переходил летом. Просто здесь не нужно повторяться: все знают, что происходит в «Химках». Алексей много лет играл в РПЛ и везде был лидером. Я его пригласил в подмосковный клуб, а то, что началось после меня, это не значит перезапустить карьеру. У Никитина все получится!» — приводит Sport24 слова Юрана.

Никитин перешел в «Химки» в 2022 году. За подмосковную команду он провел 12 матчей. В 2023 году 31-летний футболист подписал контракт с «Тузла Сити» до конца текущего сезона.

Ранее защитник играл за «Енисей», «Амкар» и «Уфу».