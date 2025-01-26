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Сегодня, 17:40

Юран считает, что в ситуации с демаршем Бителло не стоит спешить: «Нужно понять причину, а потом принимать решение»

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Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на прибытие полузащитника «Динамо» Бителло на сборы команды в Катаре.

«Я не знаю личных причин. В такой ситуации я не был, у меня игроки не опаздывали, но сперва надо с футболистом переговорить. Понять причины и потом делать выводы. Что с плеча рубить? Ну, не приехал, на это должны быть какие-то причины: я не хочу играть у вас, я отдыхал больше, у меня проблемы были у родственников. Причину нужно понять, а потом принимать решения», — сказал Юран «СЭ».

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Бразилец пропустил первые десять дней зимних сборов команды. По информации СМИ, полузащитник после отпуска не планировал возвращаться в Россию и вел переговоры о переходе в «Ботафого». 23 января «СЭ» сообщил, что игрок вышел на связь с «Динамо» впервые с начала сборов.

Бителло выступает за московскую команду с сентября 2023 года. Контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2028-го.

Александр Абустин

Сергей Юран
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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