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Сегодня, 17:39

Юран: «Были предложения из первой лиги, но я уже наработался там»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Неблагодарная у нас работа: есть результат — работает тренер, нет результата — не работает. Думаю, сейчас будут появляться предложения. Дай бог, конечно, чтобы все тренеры были трудоустроены, показывали результат, но такая у нас профессия неблагодарная. Поступали предложения из первой лиги, но я уже наработался там. Посмотрим сейчас по РПЛ. Первая лига неинтересна? Наверное, хочется уровень повыше. Понятно, если вдруг команда задачи будет ставить, то еще можно рассмотреть, но первую лигу я уже истоптал прилично. Пока не сильно интересуюсь», — сказал Юран «СЭ».

28 апреля 2024 года Юрана отправили в отставку с должности главного тренера «Пари НН». Специалист также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие клубы.

Сергей Юран
Первая лига
РПЛ
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