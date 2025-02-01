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Сегодня, 19:44

Сергей Юран: «Тихий — лидер и боец, его опыт пригодится любой команде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Юран поделился мнением о Дмитрии Тихом, который покинул «Пари НН» в ноябре 2024 года.

«Дмитрий — отличный игрок, боец и лидер команды. Его опыт может пригодиться любому коллективу. Понятно, что мы сейчас не берем «Спартак», «Зенит» или другие топ-клубы, но остальным он точно будет полезен. Для меня странно, что пока он без команды», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Тихий на старте сезона-2024/25 провел за «Пари НН» 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Сергей Юран
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дмитрий Тихий
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