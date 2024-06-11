Юран: «Почему Романцев рано закончил тренировать? Не хотел ни перед кем отчитываться»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» поделился своим мнением о том, почему Олег Романцев завершил тренерскую карьеру в 51 год.

— Романцев завершил тренерскую карьеру в 51 год. У вас есть объяснения почему?

— Признаюсь, я был тогда просто в шоке! Для тренера 51 год вообще не возраст. Можно творить и творить еще много-много лет. Когда ездил на матчи с ветеранами, несколько раз спрашивал Олега Иваныча о его решении. Но он как-то все уходил от ответа. Мне кажется, он не мог смириться с тем, что ему надо было уже перед кем-то отчитываться. Раньше же Романцев все держал в своих руках — он и тренер, и президент. А потом уже ему стало некомфортно, кому-то что-то объяснять, доказывать. Понял, что дальше так работать не сможет.

Романцев за время тренерской карьеры руководил клубами «Красная Пресня», московский «Спартак», «Спартак» Орджоникидзе (сейчас «Алания»), «Сатурн» и московское «Динамо», а также возглавлял сборную России.