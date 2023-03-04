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Сегодня, 16:04

Юран о Fan ID: «Я законопослушный человек, сказали сделать — сделал»

Юран поделился мнением о введении Fan ID в России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о введении Fan ID в России.

«Настроение хорошее, чемпионат возобновился. Скучал по футболу, конечно. Fan ID? Я законопослушный человек, сказали сделать — сделал. Когда начну побеждать в РПЛ с какой-то командой? Скоро начнем, в этом сезоне», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-fan-id-ya-zakonoposlushny-j-chelovek-skazali-sdelat-sdelal/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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