Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о введении Fan ID в России.

«Настроение хорошее, чемпионат возобновился. Скучал по футболу, конечно. Fan ID? Я законопослушный человек, сказали сделать — сделал. Когда начну побеждать в РПЛ с какой-то командой? Скоро начнем, в этом сезоне», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.