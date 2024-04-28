Сергей Юран покинул пост главного тренера «Пари НН»

28 апреля, 23:48
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран покинул свой пост, сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.
«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.
Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов», — сообщил Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшие время будут приняты кадровые решения и поблагодарил Юрана за работу.
«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.