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28 апреля, 23:48

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Пари НН»

Виктория Кравченко
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран покинул свой пост, сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов», — сообщил Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ближайшие время будут приняты кадровые решения и поблагодарил Юрана за работу.

«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.

 

 

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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