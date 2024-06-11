Юран: «Не желал зла «Пари НН» в стыках! Такой регион заслуживает команду в РПЛ!»

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» признался, что не смотрел стыки нижегородцев против тульского «Арсенала».

— Как пережили уход из «Пари НН»?

— Точно рук не опустил, не плюнул на все, не собираюсь заканчивать с тренерством. Все бросать — это удел слабых. Просто футбольная общественность, футбольная тусовка знает, что с таким бюджетом, такими возможностями мы проделали в «Пари НН» качественную работу. Ушли на зимнюю паузу вообще-то в десятке. Журналисты тогда писали: «Юран взрывает РПЛ»! Они не могли понять, как нам это удается. При всем уважении к нашим футболистам, таких результатов мы добивались все-таки не благодаря, а вопреки. Надо всегда оставаться реалистом.

— Хотите сказать, «Пари НН» показывал свой максимум?

— Правильно сказал один футбольный руководитель: если у тебя бюджет седьмой в лиге, значит, ты должен быть в этой семерке. Не ниже. Вот так и надо ставить задачи! А у «Пари НН» с Воронежем были самые скромные возможности. Все об этом знают. Ты как тренер должен так выстраивать свою игру, чтобы добиваться результата. Я 10 лет выступал в Европе. Там все заточено на результат! Из этого и исхожу сейчас. А то некоторые меня критиковали — мол, он «паровоз» ставит, «автобус», еще что-то.

— Не правы?

— Я этот стиль называю — «организованная оборона». Естественно, хочу играть в атакующий футбол. Выступал в киевском «Динамо», «Спартаке», «Бенфике», «Порту». Мне этот стиль прививали. Но, опять же, надо исходить из возможностей клуба, бюджета, подбора исполнителей. Когда выводил «Шинник» в высшую лигу, там я мог позволить себе играть в атаку. Другие возможности были. А в Нижнем главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Не до красоты. Надо быть мудрее. Ну полетишь ты вперед, забьешь, пропустишь и вылетишь... И что дальше?

— С какими чувствами смотрели стыки «Пари НН» против тульского «Арсенала»?

— Честно говоря, после ухода из клуба какое-то время вообще футбол не смотрел. Надо было переключиться, отдохнуть. Да, следил за результатами, читал в интернете, но у телевизора во время игр не сидел. Ни в коем случае не желал зла «Пари НН». Такого у меня нет! В городе большая армия болельщиков, они заслуживают того, чтобы команда играла в РПЛ. Благодарен им за тот плакат, который они вывесили на трибунах в первой игре, которую нижегородцы уже проводили без меня. Переживал за регион! Прекрасный город. Мне очень нравились условия — база, стадион, инфраструктура. Поэтому, конечно, мне хотелось, чтобы «Пари НН» остался в элитном дивизионе.

В завершившемся сезоне чемпионата России-2023/24 «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.