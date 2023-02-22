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Сегодня, 10:16

Юран: «Ждите моего возвращения в РПЛ»

Юран призвал ожидать его возвращения в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» и ряда других команд Сергей Юран ответил на вопрос, стоит ли ждать его появления в одном из клубов РПЛ.

«Ждите моего возвращения в РПЛ», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Последним клубом 53-летнего специалиста были «Химки», откуда 8 августа прошлого года Юран был уволен в третий раз за карьеру. Ранее он, среди прочего, тренировал «Шинник», «Сибирь», «Балтику», «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и несколько команд из бывшего СССР.

Сейчас «Химки» тренирует Спартак Гогниев. Красно-черные занимают 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-zhdite-moego-vozvrashheniya-v-rpl/
Сергей Юран
Футбол
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