Юран: «Ждите моего возвращения в РПЛ»

Бывший главный тренер «Химок» и ряда других команд Сергей Юран ответил на вопрос, стоит ли ждать его появления в одном из клубов РПЛ.

«Ждите моего возвращения в РПЛ», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Последним клубом 53-летнего специалиста были «Химки», откуда 8 августа прошлого года Юран был уволен в третий раз за карьеру. Ранее он, среди прочего, тренировал «Шинник», «Сибирь», «Балтику», «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и несколько команд из бывшего СССР.

Сейчас «Химки» тренирует Спартак Гогниев. Красно-черные занимают 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.